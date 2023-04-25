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1 час назад

Режиссер "Форсажа 10" намекнул на сцены с покойным Полом Уокером в фильме

Газета.Ruиещё 1

Режиссер фильма "Форсаж 10" Луи Летерье в беседе с Total Film намекнул, что в боевике присутствуют сцены с персонажем Брайаном О'Коннором.

О'Коннора сыграл Пол Уокер, погибший в ДТП в 2013 году.

"Брайан все еще жив в мире "Форсажа". Несколько раз создатели франшизы намекали на его появление в предыдущих фильмах. Например, в финале "Форсажа 9" мы увидели его машину. Это часть наших планов. Действие "Форсажа 10" разворачивается в двух временных линиях, в прошлом и настоящем. Вы увидите Брайана в прошлом, но вы не увидите его в настоящем. Я думаю, что все согласятся с таким решением", - отметил Летерье.

Режиссер считает, что О'Коннор должен снова появиться во франшизе. Летерье утверждает, что семья покойного Уокера всегда была важной частью "Форсажа".

"Я думаю, что то, что Джеймс Ван сделал с персонажем в "Форсаже 7", было идеально. Тон был идеальным. Брайан должен снова войти во франшизу так же идеально, как он покинул ее", - поделился он.

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