Режиссер фильма "Форсаж 10" Луи Летерье в беседе с Total Film намекнул, что в боевике присутствуют сцены с персонажем Брайаном О'Коннором.
О'Коннора сыграл Пол Уокер, погибший в ДТП в 2013 году.
"Брайан все еще жив в мире "Форсажа". Несколько раз создатели франшизы намекали на его появление в предыдущих фильмах. Например, в финале "Форсажа 9" мы увидели его машину. Это часть наших планов. Действие "Форсажа 10" разворачивается в двух временных линиях, в прошлом и настоящем. Вы увидите Брайана в прошлом, но вы не увидите его в настоящем. Я думаю, что все согласятся с таким решением", - отметил Летерье.
Режиссер считает, что О'Коннор должен снова появиться во франшизе. Летерье утверждает, что семья покойного Уокера всегда была важной частью "Форсажа".
"Я думаю, что то, что Джеймс Ван сделал с персонажем в "Форсаже 7", было идеально. Тон был идеальным. Брайан должен снова войти во франшизу так же идеально, как он покинул ее", - поделился он.