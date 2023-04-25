"Брайан все еще жив в мире "Форсажа". Несколько раз создатели франшизы намекали на его появление в предыдущих фильмах. Например, в финале "Форсажа 9" мы увидели его машину. Это часть наших планов. Действие "Форсажа 10" разворачивается в двух временных линиях, в прошлом и настоящем. Вы увидите Брайана в прошлом, но вы не увидите его в настоящем. Я думаю, что все согласятся с таким решением", - отметил Летерье.