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Кинокомикс «Крэйвен-охотник» получил высокий возрастной рейтинг R

Посетители CinemaCon 2023 смогли увидеть первый трейлер грядущего кинокомикса «Крэйвена-охотника» с Аароном Тейлор-Джонсоном («Пипец», «Анна Каренина», «Мстители: Эра Альтрона») в главной роли.

«Крэйвен-охотник» получил высокий возрастной рейтинг R
© Игромания.ру

В специальном обращении Тейлор-Джонсон подтвердил, что фильм получил высокий возрастной рейтинг R.

Сообщается, что трейлер демонстрировал большое количество сцен с ужасными убийствами, включая смерть от ножа в шее и откусывание носа.

В ролике также появился Рассел Кроу, который играет в фильме отца Крэйвена Николая Кравинова. напомним, что ранее актёр подтверждал мрачный тон экранизации. А ещё трейлер показал брата Крэйвена, Хамелеона, сыгранного Фредом Хехингером («Белый лотос»), Калипсон в исполнении Арианы ДеБос («Вестсайдская история») и Носорога, чью роль, похоже, исполнил Алессандро Нивола.

Все остальные зрители смогут увидеть полноценный трейлер «Крэйвена-охотника» только летом. Мировая премьера фильма о знаменитом противнике Человека-паука (и не только) должна состояться 4 октября этого года. Его режиссёром выступает Джей Си Чендор («Предел риска», «Тройная граница»), а за сценарий отвечают Арт Маркум, Мэтт Холлоуэй и Ричард Уэнк.

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