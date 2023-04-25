Кинокомикс «Крэйвен-охотник» получил высокий возрастной рейтинг R
Посетители CinemaCon 2023 смогли увидеть первый трейлер грядущего кинокомикса «Крэйвена-охотника» с Аароном Тейлор-Джонсоном («Пипец», «Анна Каренина», «Мстители: Эра Альтрона») в главной роли.
В специальном обращении Тейлор-Джонсон подтвердил, что фильм получил высокий возрастной рейтинг R.
Сообщается, что трейлер демонстрировал большое количество сцен с ужасными убийствами, включая смерть от ножа в шее и откусывание носа.
В ролике также появился Рассел Кроу, который играет в фильме отца Крэйвена Николая Кравинова. напомним, что ранее актёр подтверждал мрачный тон экранизации. А ещё трейлер показал брата Крэйвена, Хамелеона, сыгранного Фредом Хехингером («Белый лотос»), Калипсон в исполнении Арианы ДеБос («Вестсайдская история») и Носорога, чью роль, похоже, исполнил Алессандро Нивола.
Все остальные зрители смогут увидеть полноценный трейлер «Крэйвена-охотника» только летом. Мировая премьера фильма о знаменитом противнике Человека-паука (и не только) должна состояться 4 октября этого года. Его режиссёром выступает Джей Си Чендор («Предел риска», «Тройная граница»), а за сценарий отвечают Арт Маркум, Мэтт Холлоуэй и Ричард Уэнк.