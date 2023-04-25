«Крэйвен-охотник» получил высокий возрастной рейтинг R

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В специальном обращении Тейлор-Джонсон подтвердил, что фильм получил высокий возрастной рейтинг R.

Сообщается, что трейлер демонстрировал большое количество сцен с ужасными убийствами, включая смерть от ножа в шее и откусывание носа.

В ролике также появился Рассел Кроу, который играет в фильме отца Крэйвена Николая Кравинова. напомним, что ранее актёр подтверждал мрачный тон экранизации. А ещё трейлер показал брата Крэйвена, Хамелеона, сыгранного Фредом Хехингером («Белый лотос»), Калипсон в исполнении Арианы ДеБос («Вестсайдская история») и Носорога, чью роль, похоже, исполнил Алессандро Нивола.