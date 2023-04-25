Дерзкая карьеристка и неудачница: 5 знаковых ролей Рене Зеллвегер

Лауреат двух премий Оскар и четырех премий «Золотой глобус» Рене Зеллвегер отмечает день рождения — актрисе исполняется 54 года. Для обладательницы звезды на голливудской «Алле славы» выход в прокат экранизации книги Хелен Филдинг «Дневник Бриджит Джонс» и последовавший вслед за этим огромный зрительский успех фильма стали настоящим прорывом в карьере. Ради роли она набрала 13 килограммов, а потом сбросила их. Этот же трюк она провернула и для сиквела картины в 2004 году.

Фото: Кадр из фильма "Чикаго" Кадр из фильма "Чикаго"

Какие еще фильмы с участием Зеллвегер стоит посмотреть (не только поклонникам «Дневника»), читайте в материале «Рамблера».

Видео дня

«Чикаго» (2002)

Чикаго, 1920-е годы. Простоватая Рокси Харт, мечтающая о славе, признании и легких деньгах, убивает своего любовника, когда он решает бросить ее. Вэлма Келли — блистательная и высокомерная звезда джазовой сцены избавляется от своего мужа и сестры, вступивших в интрижку. Оказавшись за решеткой, девушки понимают, что их единственный шанс выйти на свободу — помощь обаятельного адвоката Билли Флинна. Они вступают в решительную борьбу друг с другом за его внимание.

«Белый Олеандр» (2002)

Беспечная и счастливая калифорнийская жизнь молодой девушки Астрид и ее матери Ингрид заканчивается с приходом загадочного Барри Колкера. Страсть, разгоревшаяся между Ингрид и Барри, вскоре угасает. Сердце женщины разбито, она жаждет мести и решает отравить возлюбленного ядом своего любимого цветка — белого олеандра.

Кадр из фильма "Белый Олеандр"

«Холодная гора» (2003)

Кровавый период Гражданской войны в США: американский конфедерат Инман пытается добраться с линии фронта домой, в Холодную Гору (штат Северная Каролина), где оставил свою возлюбленную Аду. Девушка пытается выжить одна в разоренном тылу. На помощь ей приходит бродяжка Руби, которая учит светскую барышню азам ведения хозяйства...

«Нокдаун» (2005)

Спортивная драма о стойкости наперекор невзгодам о бывшем боксере, который во времена Великой депрессии берется за любую работу, чтобы прокормить жену и детей. Однажды ему предоставляется шанс вернуться на ринг. В последнюю минуту он заменяет другого спортсмена и выходит на поединок с претендентом на титул чемпиона мира.

«Мой единственный» (2009)