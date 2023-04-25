В Мурманске сняли фантастический фильм «Титан»
С 16 по 20 апреля в Мурманске и Кольском районе снимали короткометражную комедию «Титан».
В кадры кинофильма попали помещения дома культуры имени Кирова, гостиница «Меридиан», ледокол «Ленин» и другие места региона.
Фильм расскажет зрителю о герое, который собирается на самый большой спутник Сатурна – Титан.
Режиссером короткометражки является уроженка Мурманска, кинематографист Елена Васюкова.
Фильм создан при поддержке компании «ЭЛ5-Энерго», организация съемки происходила под руководством продюсерского центра «Северный характер», который является победителем грантового конкурса и активно продвигает территории Кольского района для съемок фильмов отечественными кинокомпаниями.