В Мурманске сняли фантастический фильм «Титан»

С 16 по 20 апреля в Мурманске и Кольском районе снимали короткометражную комедию «Титан».

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В кадры кинофильма попали помещения дома культуры имени Кирова, гостиница «Меридиан», ледокол «Ленин» и другие места региона.

Фильм расскажет зрителю о герое, который собирается на самый большой спутник Сатурна – Титан.

Режиссером короткометражки является уроженка Мурманска, кинематографист Елена Васюкова.