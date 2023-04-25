$81.27-0.2189.46+0.11

В Мурманске сняли фантастический фильм «Титан»

С 16 по 20 апреля в Мурманске и Кольском районе снимали короткометражную комедию «Титан».

В Мурманске сняли фантастический фильм «Титан»
© runews24.ru

В кадры кинофильма попали помещения дома культуры имени Кирова, гостиница «Меридиан», ледокол «Ленин» и другие места региона.

Фильм расскажет зрителю о герое, который собирается на самый большой спутник Сатурна – Титан.

Режиссером короткометражки является уроженка Мурманска, кинематографист Елена Васюкова.

Фильм создан при поддержке компании «ЭЛ5-Энерго», организация съемки происходила под руководством продюсерского центра «Северный характер», который является победителем грантового конкурса и активно продвигает территории Кольского района для съемок фильмов отечественными кинокомпаниями.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий