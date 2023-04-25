В новых "Охотниках за привидениями" соберется новая команда охотников

Студия Sony на фестивале американской киноиндустрии CinemaCon показала тизер грядущего сиквела фильма "Охотники за привидениями: Наследники" - "Охотники за привидениями: Пожарная часть". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

© Газета.Ru

Как рассказали зрители ролика, герои предыдущего фильма сформируют новую команду охотников за привидениями - их показывают одетыми в характерную униформу и живущими под одной крышей в Нью-Йорке в пожарной части.

К ролям в картине вернулись Маккенна Грейс, Финн Вулфхард, Пол Радд и Кэрри Кун. Режиссер "Наследников" Джейсон Райтмен стал автором сценария проекта, соавтор сценария Гил Кинан занял режиссерское кресло.