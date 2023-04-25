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Вышел новый трейлер фильма "Флэш" с двумя Бэтменами

На YouTube опубликован второй трейлер кинокомикса "Флэш".

Вышел новый трейлер фильма "Флэш" с двумя Бэтменами
© Российская Газета

В ролике много внимания уделено Бэтмену в исполнении Майкла Китона. В нем титульный супергерой, которого сыграл неуравновешенный актер Эзра Миллер, нашел родственную душу. Оба персонажа в свое время трагически потеряли родителей, после чего приняли решение облачаться в смешные костюмы и вершить правосудие.

Ключевое отличие в том, что Темный рыцарь по ночам неистово разбивал лица криминальным элементам, в чем, судя по всему, находил некое умиротворение. Барри Аллен же, будучи самым быстрым человеком на Земле разогнался настолько сильно, что вернулся в прошлое, чтобы спасти своих маму и папу. Пространственно-временной континуум таких надругательств над собой не выдержал и треснул, что, видимо, и послужит главной причиной перезапуска вселенной DC.

Появляется в кадре и версия Защитника Готэма Бена Аффлека - он постиронично замечает, что не нужно ворошить прошлое и нельзя позволять душевным травмам определять человека. В свое время, напомним, Аффлек признавался, что роль Бэтмена и проблемы с алкоголем были у него очень тесно связаны.

Фильм намечается интересный. При определенных обстоятельствах он может стать отправной точкой для построения нового кинокомиксного мира, воздвигать который предстоит Джеймсу Ганну.

Мировая премьера - 16 июня.

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