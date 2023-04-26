Долгое производство «Флэша» пошло фильму только на пользу

Мы упорно работали над «Флэшом» почти четыре года. Мы очень благодарны Warner Bros. за то, что она работала с нами над улучшением фильма. Пандемия позволила нам затянуть разработку, и, с другой стороны, у нас появилось время для улучшения визуальных эффектов. Мы все знали, что «Флэш» просто обязан был выйти в кинотеатрах.