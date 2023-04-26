Фильм про хоккей снимут с Пореченковым и Гагариной

В городскому округе Клин в Ледовом дворце имени Валерия Харламова в мае будет сниматься национальный художественный фильм «Хоккейные папы». В главных ролях будут Михаил Пореченков и Полина Гагарина. Министр спорта России Олег Матыцин обратился к главе городского округа Клин Алене Сокольской с просьбой оказать поддержку в съемках фильма, как важного проекта, направленного на популяризацию спорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.

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Главный герой фильма Андрей — известная личность в своем городе, он тренер детской хоккейной команды «Суровые тигры». Новость о том, что Ледовый собираются снести, повергает его в шок. Сохранить дворец спорта можно только одним способом - выиграв взрослый хоккейный турнир. Как это сделать? Отцы воспитанников решают помочь своим детям и тренеру, «вооружаются» клюшками и встают на лед для защиты Ледового дворца.

Режиссер фильма Андрей Булатов («Морозова 2», «Улица» и «Не в деньгах счастье»). В фильме принимают участие известные актеры: Владимир Яглыч, Михаил Пореченков,Полина Гагарина, Юрий Чурсин, а также легендарные хоккеисты Александр Якушев и Алексей Касатонов. Показ фильма пройдет во всех кинотеатрах России, а также на телеканалах и онлайн платформах.

В настоящее время режиссер и продюсеры фильма ищут среди клинчан болельщиков хоккея для съемки в массовых сценах. Требуются мужчины и женщины в возрасте 20-45 лет, с гонораром 800 рублей за одну смену. Кандидатов утверждает режиссер, свои качественные фото в хорошем разрешении и контактную информацию необходимо направить на почту Trizna.2009@mail.ru, с вами свяжутся.