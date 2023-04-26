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Warner Bros. начнет производство продолжения "Битлджуса"

Кинокомпания Warner Bros. заявила о том, что разрабатывает вторую часть фильма "Битлджус". Об этом сообщает издание IGN со ссылкой на выступление представителей компании на Comic Con.

Стали известны сроки производства сиквела "Битлджуса"
© Кадр из фильма "Битлджус"

Пока что проект находится в стадии разработки, но к производству фильма планируется приступить уже в мае или июне. Предполагается, что режиссером картины вновь выступит Тим Бертон. Возможно Майкл Китон также присоединится к съемочной группе.

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Ранее сообщалось, что в фильме может сыграть актриса Дженна Ортега. Ей предложили роль дочери главной героини. К роли Делии Дитц вернется актрисы Кэтрин О'Хара, которая также снималась в оригинальном фильме "Битлджус".

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