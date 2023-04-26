Стали известны сроки производства сиквела "Битлджуса"

Warner Bros. начнет производство продолжения "Битлджуса"
Кинокомпания Warner Bros. заявила о том, что разрабатывает вторую часть фильма "Битлджус". Об этом сообщает издание IGN со ссылкой на выступление представителей компании на Comic Con.
Пока что проект находится в стадии разработки, но к производству фильма планируется приступить уже в мае или июне. Предполагается, что режиссером картины вновь выступит Тим Бертон. Возможно Майкл Китон также присоединится к съемочной группе.
Ранее сообщалось, что в фильме может сыграть актриса Дженна Ортега. Ей предложили роль дочери главной героини. К роли Делии Дитц вернется актрисы Кэтрин О'Хара, которая также снималась в оригинальном фильме "Битлджус".