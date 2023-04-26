Вышел русский трейлер фильма "Великий уравнитель 3"

На YouTube стал доступен трейлер фильма "Великий уравнитель 3", переведенный на русский язык.

Главную роль в картине исполнил Дензел Вашингтон. Его персонаж - отставной спецназовец в солидных годах - прибывает в Италию, где местная мафия обижает беззащитный люд.

Протагониста это триггерит, и он начинает неистово нести добро с кулаками, учиняя над ничего не подразумевающими бандитами расправы и прочие членовредительства.