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Сериал с покинувшим Россию Анатолием Белым выйдет онлайн

Сериал "Кошка" выйдет в онлайн-кинотеатре START 25 мая. Об этом сообщается на сайте сервиса. Сюжет разворачивается вокруг Оксаны Кошкиной - следователя по особо важным делам. В детстве она пережила страшную трагедию, которую не помнит целиком. Роль Кошкиной сыграла Анастасия Тодореску, также в сериале снялись Вадим Андреев, Екатерина Вилкова, Павел Чинарев и Анатолий Белый. Режиссер - Карен Оганесян. Белый покинул Россию в прошлом году и уехал в Израиль. Актер уволился их МХТ имени Чехова и выступил против проведения спецоперации на Украине. Сейчас Белый выступает на сцене израильского театра. Ранее Анатолий Белый признался, что больше всего скучает по оставшейся в России квартире. Актер заверил, что не тоскует по оставшимся в России вещам, так как они перестали иметь для него ценность. Белый подчеркнул, что его будто "отрезало" после переезда из России. По словам актера, он не может и не хочет жить в России. Однако Белый скучает по квартире, в которой они жили вместе с супругой последние несколько лет.

Сериал с покинувшим Россию Анатолием Белым выйдет онлайн
© Газета.Ru
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