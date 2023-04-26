Себастьян планирует провести уикенд со своей очаровательной невестой Элли и её семьёй в их роскошном фамильном поместье, где есть собственное поле для гольфа, шикарная яхта и даже ручной павлин. Отличный план на длинные выходные, но Элли настаивает, чтобы Себастьян также пригласил своего отца Сальво, эксцентричного парикмахера родом из Италии. Культурный шок ждёт всех! Но ведь родственников не выбирают?