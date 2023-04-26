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Вышел дублированный трейлер комедии «Уикенд с батей» с Робертом Де Ниро

Кинокомпания «Атмосфера Кино» представила дублированный трейлер фильма About My Father, который получил в России название «Уикенд с батей». Лента выйдет в отечественный прокат в июне.

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат «Атмосфера Кино» и Lionsgate

Себастьян планирует провести уикенд со своей очаровательной невестой Элли и её семьёй в их роскошном фамильном поместье, где есть собственное поле для гольфа, шикарная яхта и даже ручной павлин. Отличный план на длинные выходные, но Элли настаивает, чтобы Себастьян также пригласил своего отца Сальво, эксцентричного парикмахера родом из Италии. Культурный шок ждёт всех! Но ведь родственников не выбирают?

Главные роли в фильме исполнили Роберт Де Ниро («Ирландец», «Славные парни») и Себастьян Манискалко («Зелёная книга»). «Уикенд с батей» — уже второй фильм киностудии Lionsgate, который официально выйдет в России в этом году. Ранее компания уже выпустила в стране «Джона Уика 4».

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