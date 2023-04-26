6 реальных смертей на съемочной площадке, от которых стынет кровь

Умирать на съемках не страшно — при условии, что это задумка сценариста и после команды «Стоп, снято!» актер вернется к жизни. К сожалению, на площадке порой происходят настоящие трагедии, которые в кино никогда не покажут.

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«Дэдпул 2»

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Перед фатальным дублем сцены погони на мотоциклах в центре Ванкувера профессиональная каскадерша Джой Харрис отрабатывала маршрут не раз. Но в ключевой момент не справилась с управлением — на очередном повороте, вместо того чтобы притормозить, она по ошибке набрала скорость и на полном ходу врезалась в стеклянную стену небоскреба. Это был первый и последний опыт работы девушки в полном метре. Инцидент произошел 14 августа 2017 года.

«Подольские курсанты»

31-летнего российского каскадера Олега Шилкина насмерть сбил старинный танк. Трагедия произошла в 2019 году на съемочной площадке в 190 километрах от Москвы. Дело в том, что сюжет фильма разворачивался в годы Великой Отечественной войны. По задумке режиссера, танк должен был остановиться на небольшом расстоянии от каскадера, однако вовремя это сделать не удалось.

«Ходячие мертвецы»

Съемки восьмого сезона популярного сериала не обошлись без реальных жертв прямо на площадке, правда, во время репетиции. Каскадер Джон Бернекер отрабатывал элементы драки, в ходе которой должен был упасть с балкона. Трюкач потерял равновесие и упал с девятиметровой высоты, но не там, где было запланировано. Внизу оказался лишь бетонный пол. Формально каскадер выжил: его удалось реанимировать, но врачи констатировали смерть мозга. Решение об отключении от аппаратов жизнеобеспечения легло на плечи родных — шансов на пробуждение не было.

«Сиротский Бруклин»

Действие криминальной драмы с Брюсом Уиллисом разворачивается в Нью-Йорке 50-х. В 2018 году декораторы воссоздали на улицах города антураж полувековой давности с характерными вывесками и автомобилями. В подвале здания, где планировалось провести съемки, в ночь с 22 на 23 марта вспыхнул пожар — члены съемочной группы успели оперативно покинуть место происшествия, дым заметил режиссер картины Эдвард Нортон. Трагически вечер закончился для 37-летнего пожарного Майкла Девидсона. Спасатель отбился от группы во время ликвидации огня.

«Ржавчина»

История получила большой резонанс — во многом из-за участия в ней признанной звезды Голливуда Алека Болдуина. Во время съемок в Нью-Мексико актер должен был выстрелить из пистолета на съемочной площадке. Пули оказались боевыми, в результате стрельбы погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза получил ранение. Трагедия оказалась не последним пугающим происшествием на съемках «Ржавчины». Несколько недель спустя осветителя Джейсона Миллера укусил ядовитый паук. Мужчина страдал от некроза и сепсиса, ампутации руки ему удалось избежать чудом.

«Обитель зла: Последняя глава»