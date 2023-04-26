Создатель Super Mario не ожидал такого успеха от фильма

У меня были определённые ожидания, но я был удивлён тем, каких показателей достиг «Супер Марио» — они превзошли все мои ожидания. Чтобы добиться такого успеха, нужна определённая удача. И хотя многие иностранные критики поставили фильму относительно низкие оценки, мне кажется, это тоже помогло поддержать обсуждения вокруг экранизации.