Александр Балуев возглавит жюри фестиваля "Виват кино России!"

С 15 по 19 мая в Петербурге пройдет XХХI Всероссийский кинофестиваль "Виват кино России!".

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В конкурсной программе по традиции будут соревноваться восемь российских фильмов, снятых на киностудиях страны за последнее время (2022-2023 годы).

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На конкурсных показах зрителям, как обычно, представится возможность принять участие в творческих встречах с мастерами кинематографа.

В этом году жюри возглавит актер и режиссер Александр Балуев. В команду вошли: режиссер Андрей Зайцев, актриса Татьяна Рассказова, оператор Дмитрий Масс, киновед Михаил Трофименков. Будут присуждены призы в следующих номинациях: Гран-при, "За лучшую режиссуру", "За лучшую женскую роль", "За лучшую мужскую роль", "За лучшую операторскую работу".

2023 год, в соответствии с Указом Президента РФ, объявлен годом педагога и наставника, поэтому запланирован показ программы "Педагог не звание, педагог - призвание!". Кроме того, будет несколько спецпрограмм: по патриотическому воспитанию молодежи "Своих не бросаем"; к 80-летию прорыва блокады Ленинграда "Мы помним о вас, ленинградцы! История геноцида"; к юбилею классика мировой литературы "Мир Островского на экране".

19 лет фестиваль "Виват кино России!" проводит конкурс телесериалов, где победителей определяют зрители. Благодаря этому телевизионные произведения могут получить истинно "народный" рейтинг. В этом году в народное голосование вошли 30 телесериалов.

Также именно зрители определяют лучший фильм конкурсной программы в номинации "Приз зрительских симпатий".

Ежегодно выдающемуся отечественному кинематографисту вручается приз "Живая легенда российского кино", а дирекция кинофестиваля "Виват кино России!" награждает лауреатов следующими призами: "Признание" - за творческий вклад в кинематограф; "За духовность в культуре", а также юбилейными - "Немеркнущая зрительская любовь". Представители СМИ голосованием присуждают приз прессы.

В Институте кино и телевидения и в Институте культуры будут проведены мастер-классы звезд кинематографа. Круглый стол в этом году будет на тему: "Продюсер, государство и кинопрокат. Кто владеет фильмом и кто отвечает за его судьбу?".

Специальными событиями фестиваля будут: вечер памяти Сергея Пускепалиса и показ фильма режиссера Сергея Мокрицкого "Первый Оскар" в кинотеатре "Родина"; вечер, посвященный 100-летию со дня рождения композитора Исаака Шварца в Институте культуры.

Учредители фестиваля, посвященного отечественному кинематографу - Министерство культуры РФ, Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Союз кинематографистов России, "Петербург-кино".

Все мероприятия фестиваля по традиции бесплатны для зрителей.

Кинотеатры-участники фестиваля: "Москва", "Родина", "Восход", "Уран", "Дружба", "Заневский", "Фильмофонд".