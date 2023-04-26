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Какой фильм предсказал катастрофу в Чернобыле за семь лет до трагедии

Считается, что в советское время фильмы об авариях снимать было запрещено. На деле это далеко не так - "Экипаж", "К-19", "Поезд вне расписания", этот список можно продолжать. Часто фильмы снимаются по минувшим событиям, но иногда предсказывают их.

Какой фильм предсказал катастрофу в Чернобыле за семь лет до трагедии
© Кадр из фильма "Комиссия по расследованию"

Так получилось с фильмом Владимира Бортко - "Комиссия по расследованию". "Рамблер" рассказывает, что это за фильм и как он стал пророческим.

Режиссер Владимир Бортко снял фильм по сценарию Петра Попогребского. Конечно, в 1979 году никто и предположить не мог, что через семь лет киносценарий станет реальностью.

Фильм начинается с того, что на Северной атомной электростанции происходит авария - разрушается канал реактора большой мощности. Все причины и обстоятельства случившегося выясняет комиссия по расследованию, которая приходит к выводу, что виноват не только главный инженер АЭС. Оказывается, ошибки были допущены намного раньше - при расчете реактора.

Однако интересны в фильме не только исторические детали и параллели с Чернобыльской катастрофой, но и персонажи - живые люди со своими страстями и переживаниями. Актерский состав фильма впечатляет - Олег Ефремов, Владимир Рецептер, Ирина Мирошниченко, Любовь Виролайнен, Михаил Боярский.

Фильм снимался на Кольской АЭС, расположенной в городе Полярные Зори, а также в Кировске. Еще одна причина смотреть фильм - красивый русский север.

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Картина вышла 26 февраля 1979 года, а трагедия в Чернобыли случилась 26 апреля 1986 года.

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