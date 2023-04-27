В Воронеже бесплатно покажут новые мультфильмы из 25 стран

Международный фестиваль "Мультпрактика" впервые пройдет в столице Черноземья с 19 по 21 мая. Для широкого показа отобрали сотню работ из 25 стран и новых регионов России. Увидеть новинки анимации смогут все желающие - по предварительной регистрации.

Фото: Российская Газета Российская Газета

С идеей проведения форума выступила студия "Воронеж", которая успешно снимает и поставляет в широкий прокат за рубежом полнометражные фильмы в 3D. Как рассказал ее генеральный продюсер и руководитель фестиваля Владимир Николаев, заявок на участие оказалось неожиданно много для дебюта - около 800. Они поступили из 78 стран.

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- Программным директором стала Алена Сычева, которая много лет работает с различными фестивалями, в частности, составляет анимационный блок для ММКФ. В жюри - мэтры отрасли из Китая, Сербии и Ирана. Среди них, например, председатель Пекинского международного детского кинофестиваля (охват которого - около миллиона человек) Гевин Ли, президент Академии телевидения и радио Армении Армине Авдалян. Возглавит жюри иранский режиссер-аниматор, многократный победитель международных кинофестивале Омид Хошназар, - сообщил Николаев.

В итоговой афише - пять полнометражных картин, 71 короткометражка и 23 серии. В их числе мультфильмы для всех возрастных категорий. Многие подойдут для семейного просмотра. Специально для воронежской публики будет сделан перевод: ленты для малышей будут идти с дубляжом, остальные - с русскими субтитрами.

- При отборе эксперты ориентировались на определенные нравственные и культурные ценности, которые исповедует и наша студия, и на дату выпуска фильма - не ранее 1 января 2021 года, - добавил Владимир Николаев. - Эксклюзивности мы не требовали, но в ряде случаев получили ее: из-за пандемии многие фестивали были поставлены на паузу, многие студии попросту не успели показать свои новинки. Так что наша программа порадует и ценителей авторской анимации. В финале назовем лучшие работы в десяти номинациях.

Открытие фестиваля состоится в парке "Орленок". Основные сеансы - в залах кинотеатра "Синема парк" в ТРК "Галерея Чижова". Там же устроят мастер-классы. На них выступят, к примеру, директор "Союзмультфильма", режиссеры студии "Мельница" и "Смешариков". Почетным гостем будет продюсер Сергей Сельянов, которого можно назвать пионером российской 3D-анимации. "Его "Карлик Нос" решительно провалился в прокате, но это был первый блин, без которого не возникла бы индустрия", - подчеркнул Николаев.

Творческие встречи с аниматорами (местными и приезжими) и интерактивные экскурсии состоятся в центре креативных индустрий "Матрешка", где школьники бесплатно осваивают азы трехмерного моделирования, звукового дизайна и создания дополненной реальности.

- Можно будет почувствовать себя аниматором, виртуально побывать в сцене из мультфильма и поучаствовать в озвучке, а потом поделиться результатом в соцсетях. Мы покажем уникальную воронежскую разработку - голографические столы и мониторы, а также модели значимых объектов Воронежской области, которые были или будут использованы в наших анимационных проектах, - отметил директор школы анимации, руководитель отдела моделинга персонажей студии "Воронеж" Алексей Богатырев.

В ВГУ запланировано два круглых стола по кинопедагогике и лекция для студентов технических специальностей.

- Расскажем, какую роль в современной анимации играет программирование, какие проблемы существуют с импортозамещением и как мы их решаем, - пояснил Богатырев. - Программа сверстана так, чтобы при желании можно было посетить и киносеансы, и образовательные события.

Спустя две недели после закрытия "эхо фестиваля" докатится до районов Воронежской области. Киносеансы и мастер-классы пройдут в Новой Усмани, Боброве и, возможно, других городах при наличии технической возможности. Круглые столы можно будет посмотреть в онлайн-трансляции. По завершении фестиваля в общий доступ выложат видеоматериалы, подготовленные тележурналистами из Китая и с канала "Культура", а также популярными блогерами.

Подробное расписание скоро появится на сайте фестиваля. С 1 мая откроется регистрация на некоторые события.

Прямая речь

Владимир Николаев, руководитель Воронежского международного анимационного фестиваля "Мультпрактика":