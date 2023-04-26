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Хью Грант сыграл прислужника Вилли Вонки в фильме с Тимоти Шаламе

Британский актер Хью Грант исполнил роль умпа-лумпа — низкорослого прислужника на фабрике Вилли Вонки — в новом фильме с Тимоти Шаламе в главной роли. Об этом пишет Variety.

Грант сыграл прислужника Вилли Вонки в фильме с Шаламе
© Газета.Ru

На выставке CinemaCon показали трейлер мюзикла «Вилли Вонка», в нем Грант исполнил роль одного из прислужников фабрики. Он застрял в стеклянной банке, но Вилли Вонка (Шаламе) нанял его, чтобы тот поддерживал порядок на шоколадной фабрике.

Также на мероприятии выступил сам Шаламе, который назвал свое участие в фильме «сбывшейся мечтой». По его мнению, прошлые версии этого персонажа были достаточно циничными, но этот «этот Вилли полон радости, надежды и желания стать величайшим шоколатье».

Впервые книга «Чарли и шоколадная фабрика» была экранизирована в 1971 году, главную роль в мюзикле сыграл Джин Уайлдер. В 2005 году фильм по книге снял Тим Бертон, в этом «Чарли и шоколадной фабрике» главную роль играл Джонни Депп.

Ранее Аль Пачино предложил Тимоти Шаламе сыграть роль в сиквеле «Схватки».

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