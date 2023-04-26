5 приключенческих фильмов, после которых сложно усидеть на месте

Засиделись на месте и погрязли в ежедневной рутине? Для тех, кому прямо сейчас не хватает новых впечатлений, собрали приключенческие фильмы, после которых захочется отправиться в кругосветное путешествие, ну или хотя бы оторвать себя от дивана.

© Кадр из фильма "Кинг Конг"

Какие картины должны пробудить вас к жизни, читайте в материале «Рамблера».

Видео дня

«Кинг Конг» (2005)

Блокбастер Питера Джексона рассказывает о съемочной группе под предводительством режиссера-неудачника, которая отправляется на загадочный Остров Черепа, чтобы изучать легенды о гигантской горилле по кличке Конг. По прибытии на место они обнаруживают, что Кинг Конг и правда существует. Исследователи оказываются между двух огней — с одной стороны Кинг Конг, а с другой — его враги динозавры...

«Невероятная жизнь Уолтера Митти» (2013)

Уолтер Митти — сотрудник отдела иллюстраций журнала Life. Единственное, что отличает его от других людей, — это его мечты. И в один прекрасный день он понимает, что им пора стать явью. Отныне, решает Уолтер Митти, он будет жить совершенно по-другому. И с этого момента жизнь мужчины становится по-настоящему невероятной: он ловит бандитов, обезвреживает террористов, совершает кругосветные путешествия, становится миротворцем… Все то, что раньше он видел только в кино, становится реальностью.

«Джуманджи: Зов джунглей» (2017)

Сиквел приключенческого хита 1990-х рассказывает о четверых подростках, которые оказываются внутри игры Джуманджи. Их ждет схватка с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать бесконечная череда ловушек и головоломок. Друзьям придется привыкнуть к новым телам, постараться не погибнуть и найти дорогу домой, ведь единственный шанс спастись из игры — пройти ее до конца.

«Круиз по джунглям» (2021)

Отважная исследовательница дикой природы отправляется в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое якобы обладает магическими целебными свойствами. Сопровождать ее в этом опасном приключении будут младший брат и безбашенный капитан круизного пароходика. Впереди их ожидают не только смертельно опасные представители амазонской флоры и фауны, но и ловушки, расставленные конкурентами. В главных ролях Дуэйн Джонсон и Эмили Блант.

Кадр из фильма "Круиз по джунглям"

«Анчартед: На картах не значится» (2022)

Приключенческий боевик с Томом Холландом, Марком Уолбергом и Антонио Бандерасом, который расскажет о двух искателях приключений, которые отправляются на поиски величайшего сокровища мира. Кроме того, они надеются найти улики, которые приведут их к давно потерянному брату одного из них.