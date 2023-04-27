Рестлер Джон Сина исполнил роль Кена-русалки в фильме «Барби»

Джон Сина — американский рестлер, актер и музыкант. С 2002 года он выступает в WWE, где выиграл 25 чемпионских титулов, из них — 16 мировых. Карьера Сины в кино началась с фильма «Морской пехотинец» в 2006 году и продолжилась в картинах «Девушка без комплексов», «Фердинанд» и «Бамблби». Он также снялся в фильме «Форсаж 9» и сыграл роль Миротворца в картине «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и в сериале «Миротворец».