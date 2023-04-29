10 фильмов, которые можно посмотреть с подростками

Не знаете, что посмотреть всей семьей, если ваш ребенок — подросток?

© Кадр из фильма "Мой папа — вождь"

Михаил Курбатов, генеральный директор компании "Мотор фильм студия", продюсер более 60 фильмов и сериалов, поделился с "Рамблером" своим списком рекомендаций — десятью фильмами о дружбе, любви, приключениях и жизненных проблемам.

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"Сестренка"

Добрый фильм про любовь, дружбу и веру в светлое будущее. Очень рекомендую для семейного просмотра.

"Артек. Большое путешествие"

Сейчас особенно в тренде фильмы про советское прошлое, ведь нам нравится ностальгировать по своему детству. Этот добрый фильм поможет родителям вспомнить, как они когда-то были детьми и испытать чувство светлой грусти.

"Мой папа — вождь"

Смешное семейное кино с потрясающим Дмитрием Нагиевым. Его харизма практически любой фильм делает очень живым и ярким. Это история про то, как капитана дальнего плавания десять лет считали без вести пропавшим, а он вернулся домой африканским вождем и не помнит, кем был раньше.

Курбатов Михаил Валерьевич Генеральный директор и продюсер компании «Мотор фильм студия».

"Пальма"

Кино про дружбу мальчика и собаки в сеттинге аэропорта. Этот фильм уже почти стал классикой современного отечественного кино. «Белый Бим Черное Ухо» на новый лад. Только без грустной концовки.

"Вне зоны доступа"

Это история первой любви, которая будет знакома всем. Про наше детство и детство наших детей. Чего мы боялись, как мы дружили, о чем мечтали. Жаль, что таких фильмов сейчас снимают довольно мало, легких и мечтательных.

Курбатов Михаил Валерьевич Генеральный директор и продюсер компании «Мотор фильм студия».

"Чебурашка"

Крепкая семейная комедия, которая возвращает на экраны самого известного и горячо любимого анимационного героя – Чебурашку. Это история о его приключениях, которая понравится и взрослым, и детям.

"Календарь ма(й)я"

История о фантастических приключениях современных подростков, жизнь которых начинает двигаться в обратном направлении. Яркая фантастика с необычным сеттингом.

"Война Анны"

Пронзительная история о Второй мировой войне глазами маленькой девочки, которая пытается выжить внутри камина старой поселковой школы. Необычное режиссерское решение – фильм снят практически без слов.

Курбатов Михаил Валерьевич Генеральный директор и продюсер компании «Мотор фильм студия».

"Новенький"

Школьная драма, которая поднимает общеизвестную проблему подросткового буллинга. В провинциальном городке пропадает 16-летний подросток, над которым издевались в школе. Интересный сюжет и хорошая актерская игра.

"Маруся Форева"