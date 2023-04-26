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Джеймс Ганн объяснил, почему решил снять фильм «Супермен: Наследие»

Глава киновселенной DC Джеймс Ганн на прошлой неделе объявил о старте предпроизводства фильма «Супермен: Наследие». Недавно постановщик объяснил, что побудило его снять серьёзную супергероику про Супермена.

Джеймс Ганн объяснил, почему решил снять фильм «Супермен: Наследие»
© Чемпионат.com

По словам Ганна, он прекрасно понимает, какие чувства мог бы испытывать реальный Супермен. По его словам, он во многом похож на знаменитого криптонца — изолирован из-за своего воспитания, но привлекает людей своими мощными эмоциями.

Я глубоко связан а Суперменом, потому что он — это всё, что есть во мне. Он аутсайдер, который чувствует себя инопланетянином, но в то же время является абсолютным инсайдером, потому что он — грёбаный Супермен. В жизни я испытываю абсолютно такие же чувства.

«Супермен: Наследие» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Премьера фильма состоится 11 июля 2025 года — в день рождения отца Джеймса Ганна. В ближайшее время Warner Bros. Discovery начнёт поиск актёра на главную роль — несмотря на все слухи, кастинг ещё не начался.

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