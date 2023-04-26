Джеймс Ганн объяснил, почему решил снять фильм «Супермен: Наследие»
Глава киновселенной DC Джеймс Ганн на прошлой неделе объявил о старте предпроизводства фильма «Супермен: Наследие». Недавно постановщик объяснил, что побудило его снять серьёзную супергероику про Супермена.
По словам Ганна, он прекрасно понимает, какие чувства мог бы испытывать реальный Супермен. По его словам, он во многом похож на знаменитого криптонца — изолирован из-за своего воспитания, но привлекает людей своими мощными эмоциями.
Я глубоко связан а Суперменом, потому что он — это всё, что есть во мне. Он аутсайдер, который чувствует себя инопланетянином, но в то же время является абсолютным инсайдером, потому что он — грёбаный Супермен. В жизни я испытываю абсолютно такие же чувства.
«Супермен: Наследие» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Премьера фильма состоится 11 июля 2025 года — в день рождения отца Джеймса Ганна. В ближайшее время Warner Bros. Discovery начнёт поиск актёра на главную роль — несмотря на все слухи, кастинг ещё не начался.