Джеймс Ганн объяснил, почему решил снять фильм «Супермен: Наследие»

Я глубоко связан а Суперменом, потому что он — это всё, что есть во мне. Он аутсайдер, который чувствует себя инопланетянином, но в то же время является абсолютным инсайдером, потому что он — грёбаный Супермен. В жизни я испытываю абсолютно такие же чувства.