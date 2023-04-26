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«Братья Супер Марио» заработали более $ 900 млн — миллиард скоро

Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» преодолел ещё одну планку. Он уже заработал $ 901,2 млн. Из этой суммы $ 444 млн принёс прокат США, а $ 457,2 млн — кинотеатры по всему остальному миру. Напомним, лента уже стала самой успешной видеоигровой экранизацией в истории.

«Братья Супер Марио» заработали более $ 900 млн — миллиард скоро
© Чемпионат.com

Создатель Super Mario Сигэру Миямото совсем недавно впервые прокомментировал успех мультфильма «Братья Супер Марио в кино» — недавно вышедшей экранизации культовой серии от студии Illumination. Разработчик признался, что не ожидал настолько оглушительного успеха — особенно после прохладного приёма у мировых критиков.

Мировая премьера «Братьев Супер Марио в кино» состоялась 5 апреля. Лента официально так и не добралась до России, однако многие отечественные кинотеатры всё же показывают экранизацию через «предсеансовое обслуживание» и другие методики.

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