Searchlight Pictures опубликовала первый трейлер фильма «Следующий гол — победный». Премьера картины состоится 17 ноября. Доберётся ли фильм до России, пока неизвестно.

Лента расскажет о футбольном тренере Томасе Ронгене, который возглавляет сборную Американского Самоа по футболу. Она считается одной из слабейших в мире, и теперь перед менеджером стоит непосильная задача: создать из кучки любителей настоящую команду и выиграть свой первый матч.