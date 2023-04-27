$81.63+0.0890.14+0.11
47 минут назад

Стала известна дата выхода последнего "Форсажа"

Чемпионат.com

Журналисту издания ComicBook удалось посетить мероприятие CinemaCon 2023 и побывать на панели Universal Pictures. Там журналист встретил Вина Дизеля, который рассказал, когда стоит ждать одиннадцатую и финальную часть «Форсажа».

Стала известна дата выхода последнего "Форсажа"
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам Дизеля, последняя часть франшизы выйдет на экраны в 2025 году. Режиссёром ленты вновь выступит Луи Летерье, а съёмки должны стартовать в начале 2024-го.

Что касается «Форсажа 10», фильм расскажет о том, как знакомый нам Доминик Торетто столкнётся с новым врагом, который будет угрожать всей его семье. А семья для Доминика — превыше всего. Его роль вновь повторит Вин Дизель. Вместе с ним сыграют Тайриз Гибсон, Мишель Родригес, Джейсон Момоа и другие.

Премьера «Форсажа 10» состоится 17 мая 2023 года.

Фильмы,Форсаж,Тайриз Гибсон,Мишель Родригес,Вин Дизель,Джейсон Момоа,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий