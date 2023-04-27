Режиссер Федерико Альварес начал съемки нового фильма «Чужой»
Съёмки проводятся в Будапеште. Режиссёр Федерико Альварес поделился в соцсетях фотографией рабочего процесса.
Он сообщил, что съёмки фильма начались, а также он пожелал «счастливого дня Чужого» своим поклонникам.
В новой кинокартине расскажут о группе молодых людей, которые проживают на далёкой планете. Они сталкиваются с самой страшной формой жизни, которая существует во вселенной.
Роли в новом «Чужом» исполнят Изабела Мерсед, Дэвид Джонссон, Кэйли Спэни, Арчи Рено и другие.
Ридли Скотт будет одним из продюсеров фильма. Дата релиза нового проекта пока неизвестна.