Альварес начал съемки нового фильма «Чужой»

Съёмки проводятся в Будапеште. Режиссёр Федерико Альварес поделился в соцсетях фотографией рабочего процесса.

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Он сообщил, что съёмки фильма начались, а также он пожелал «счастливого дня Чужого» своим поклонникам.

В новой кинокартине расскажут о группе молодых людей, которые проживают на далёкой планете. Они сталкиваются с самой страшной формой жизни, которая существует во вселенной.

Роли в новом «Чужом» исполнят Изабела Мерсед, Дэвид Джонссон, Кэйли Спэни, Арчи Рено и другие.