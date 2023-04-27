В Москве состоится премьерный показ фильма "Мама мафия"
В московском кинотеатре "Каро 7 Атриум" 4 мая пройдет первый показ комедийного фильма "Мама мафия".
Картина рассказывает об истории простой американской домохозяйки Кристин, которая неожиданно в наследство от своего дедушки получает мафиозную империю. Под руководством советницы прежнего босса, Кристин бросает вызов своим ожиданиям и встает во главе мафии.
Постер к фильму
Картина создана при поддержке кинокомпании "Централ Партнершип". Роли в фильме исполнили актеры: Тони Коллетт, Моника Беллуччи, Софиа Номвете, Эдуардо Скарпетта и другие.
Смотрите в кино с 11 мая.