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1 час назад

Семья навсегда — финал «Форсажа» выйдет в кинотеатрах в 2025 году

Игромания.ру

Актёр и продюсер Вин Дизель сообщил, что заключительная часть «Форсажа» выйдет в кинотеатрах в 2025 году.

Финал «Форсажа» выйдет в кинотеатрах в 2025 году
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Это будет одиннадцатая лента серии, если не считать спин-офф «Хоббс и Шоу» про героев Дуэйна Джонсона и Джейсона Стейтема. Кроме того, Дизель отметил, что на данный момент «Форсаж» стал самой долгоиграющей франшизой в истории кино, где актёры исполняют роли одних и тех же героев. Заодно он поблагодарил зрителей за поддержку всей серии.

За режиссуру финала отвечает Луи Летерье («Невероятный Халк»), который поставил и десятую часть франшизы — она выйдет в кино уже 19 мая. Сценарием заключительной ленты занимаются авторы «Хищных птиц» и «Мортал Комбата».

При этом сюжет десятой картины расскажет о столкновении Доминика Торетто с новым злодеем в исполнении Джейсона Момоа — и в этом противостоянии снова потребуется помощь всей «семьи» протагониста.

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