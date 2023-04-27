Финал «Форсажа» выйдет в кинотеатрах в 2025 году

Актёр и продюсер Вин Дизель сообщил, что заключительная часть «Форсажа» выйдет в кинотеатрах в 2025 году.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Это будет одиннадцатая лента серии, если не считать спин-офф «Хоббс и Шоу» про героев Дуэйна Джонсона и Джейсона Стейтема. Кроме того, Дизель отметил, что на данный момент «Форсаж» стал самой долгоиграющей франшизой в истории кино, где актёры исполняют роли одних и тех же героев. Заодно он поблагодарил зрителей за поддержку всей серии.

За режиссуру финала отвечает Луи Летерье («Невероятный Халк»), который поставил и десятую часть франшизы — она выйдет в кино уже 19 мая. Сценарием заключительной ленты занимаются авторы «Хищных птиц» и «Мортал Комбата».