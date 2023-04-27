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Кристофер Нолан объяснил, почему решил снять фильм про создателя ядерной бомбы

26 апреля на фестивале CinemaCon Кристофер Нолан продемонстрировал зрителям новые кадры из своего нового фильма «Оппенгеймер». В небольшом ролике посетители могли увидеть несколько эпичных моментов с физиком Робертом Оппенгеймером, а также небольшой фрагмент со взрывом ядерной бомбы, который воссоздавали практически без спецэффектов.

Нолан объяснил, почему решил снять фильм про создателя ядерной бомбы
© Чемпионат.com

В своём обращении Кристофер Нолан вновь напомнил, какую роль в мире играет ядерное оружие прямо сейчас. По словам режиссёра, именно Оппенгеймер создал мир, в котором мы живём.

Нравится вам это или нет, но Роберт Оппенгеймер — самый важный человек в истории. Он изменил мир, в котором мы живём, к лучшему или к худшему. Его историю нужно увидеть.

«Оппенгеймер» расскажет историю научного руководителя Манхэттенского проекта Роберта Оппенгеймера, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия. Главную роль в фильме сыграл Киллиан Мёрфи («Острые козырьки»), вместе с ним в ленте снялись Эмили Блант («Грань будущего») в роли жены учёного и Роберт Дауни-младший («Мстители») в образе бизнесмена Льюиса Штраусса.

Премьера «Оппенгеймера» намечена на 21 июля 2023 года.

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