Музыкальная исполнительница Лолита Милявская могла сыграть в фильме Никиты Михалкова "Утомленные солнцем 2", но отказалась от роли. Об этом она рассказала в интервью Федору Бондарчуку.

Михалков предлагал Лолите сыграть военного врача, но она, по собственным словам, поняла, что не сможет быть полезной для картины. Сценарий фильма ее тоже не заинтересовал: Лолите хотелось, чтобы вторая часть была не менее чувственной, чем первая. Тем не менее, кино показалось ей «массовой баталией».

Актриса уточнила, что первая часть проекта вызвала у нее искренние слезы:

"Я ждала, что в этом сценарии для меня будет что-то такое же, как в том фильме. А он мне показался массовой баталией, и я не нашла эту точку болевую".