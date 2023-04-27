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Тайка Вайтити показал трейлер нового фильма "Следующий гол — победный"

Режиссер Тайка Вайтити ("Кролик Джоджо", "Реальные упыри") представил на Youtube-канале студии Searchilight Pictures трейлер нового фильма "Следующий гол — победный". Майкл Фассбендер предстал в кадре тренера по футболу Томаса Ронгена, которого после неудачного сезона отправляют работать в Американское Самоа - на остров в Тихом океане. Команда, которая достается его герою, не забила ни одного гола, и Ронгену предстоит объяснить им, как играть. 17 ноября фильм выйдет в мировой прокат. В картине также снялись Элизабет Мосс , Оскар Кайтли, Ули Латукефу, Рейчел Хаус, Каймана и др. Ранее сообщалось, что Кэрри воссоединяется с бывшим женихом в трейлере второго сезона продолжения "Секса в большом городе".

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