Названа дата выхода в России фильма «Все страхи Бо» ъ

«Это не столько исследование жизни человека, сколько его опыта. Мы помещаем зрителя в голову главного героя, в его чувства, надеюсь, почти на клеточном уровне. Мы даем почувствовать себя в его шкуре, пройти сквозь него. Это не столько путь по его стопам, сколько переживание его воспоминаний, его фантазий, его страхов. "Все страхи Бо" — это жизненный опыт Бо. В этом фильме намного больше меня, чем в любой другой снятой мною картине», — поделился кинематографист.