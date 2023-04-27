Вышел трейлер Transformers Rise of the Beasts

Paramount Pictures показала свежий трейлер фильма Transformers: Rise of the Beasts, который увидит свет 9 июня. В нём можно увидеть динамичные кадры сражений и объединение Звероботов с Автоботами, которых вновь возглавил Оптимус Прайм.

События разворачиваются в 1994 году, а в центре сюжета встанет Оптимус Прайм, голос которому в очередной раз подарил Питер Каллен. Седьмой фильм франшизы будет сиквелом ленты «Бамблби» и началом новой трилогии. Два продолжения уже находятся в разработке.