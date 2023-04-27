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Звероботы объединились с Автоботами в свежем трейлере Transformers Rise of the Beasts

Paramount Pictures показала свежий трейлер фильма Transformers: Rise of the Beasts, который увидит свет 9 июня. В нём можно увидеть динамичные кадры сражений и объединение Звероботов с Автоботами, которых вновь возглавил Оптимус Прайм.

Вышел трейлер Transformers Rise of the Beasts
© Игромания.ру

События разворачиваются в 1994 году, а в центре сюжета встанет Оптимус Прайм, голос которому в очередной раз подарил Питер Каллен. Седьмой фильм франшизы будет сиквелом ленты «Бамблби» и началом новой трилогии. Два продолжения уже находятся в разработке.

Роль Ноя, бывшего военного эксперта, исполнит Энтони Рамос («Гамильтон», «Честный вор»), а Елену, археолога и исследователя, сыграет Доминик Фишбэк («Современная любовь», «Чужая ненависть»).

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