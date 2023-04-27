$81.56-0.0790.20+0.06

Джеймс Ганн оценил поступки Звездного Лорда в «Мстителях: Война бесконечности»

Джеймс Ганн, режиссёр серии «Стражи Галактики», в интервью журналу The Hollywood Reporter прокомментировал поведение «своих» героев в других фильмах Marvel. И заявил, что Энтони и Джозеф Руссо приняли решения, на которые сам Ганн никогда бы не пошёл.

Ганн оценил поступки Звездного Лорда в «Мстителях: Война бесконечности»
© Игромания.ру

В особенности это относится к спорной сцене в фильме «Мстители: Война бесконечности», так что напоминаем о спойлерах!

Как мы помним, в сражении с Таносом группа Железного Человека и Стражи Галактики были близки к тому, чтобы отнять у титана Перчатку Бесконечности. Однако в этот момент Питер Квилл понял, что Танос убил Гамору, и ударил его. Это пробудило безумного титана от транса, в который его погрузила Мантис.

Результатом стала победа Таноса и исчезновение половины населения Земли, чего многие так и не простили Звёздному Лорду. Хотя, по другим теориям, исход с сохранением Камней Бесконечности мог бы привести к намного худшим последствиям.По словам Ганна, Звёздный Лорд не ударил бы Таноса, обрекая вселенную на такую участь. И он бы убил Гамору, если бы та попросила его об этом.

Впрочем, позволить Питеру Квиллу самому прокомментировать собственную ошибку, Ганн сможет совсем скоро. С 5 мая начинается прокат третьей части серии «Стражи Галактики» (по всему миру, кроме России и Беларуси). Действие кинокомикса «Стражи Галактики. Часть 3» будет происходить после событий картин «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий