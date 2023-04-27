Ганн оценил поступки Звездного Лорда в «Мстителях: Война бесконечности»

Джеймс Ганн, режиссёр серии «Стражи Галактики», в интервью журналу The Hollywood Reporter прокомментировал поведение «своих» героев в других фильмах Marvel. И заявил, что Энтони и Джозеф Руссо приняли решения, на которые сам Ганн никогда бы не пошёл.

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В особенности это относится к спорной сцене в фильме «Мстители: Война бесконечности», так что напоминаем о спойлерах!

Как мы помним, в сражении с Таносом группа Железного Человека и Стражи Галактики были близки к тому, чтобы отнять у титана Перчатку Бесконечности. Однако в этот момент Питер Квилл понял, что Танос убил Гамору, и ударил его. Это пробудило безумного титана от транса, в который его погрузила Мантис.

Результатом стала победа Таноса и исчезновение половины населения Земли, чего многие так и не простили Звёздному Лорду. Хотя, по другим теориям, исход с сохранением Камней Бесконечности мог бы привести к намного худшим последствиям.По словам Ганна, Звёздный Лорд не ударил бы Таноса, обрекая вселенную на такую участь. И он бы убил Гамору, если бы та попросила его об этом.