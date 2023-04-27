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Кара Делевинь присоединится к съемкам "Американской истории ужасов" вслед за Ким Кардашьян

Модель Кара Делевинь примет участие в съемках нового сезона "Американской истории ужасов" вслед за бизнесвумен Ким Кардашьян. Об этом пишет Deadline.

Кара Делевинь присоединится к съемкам "Американской истории ужасов" вслед за Кардашьян
© Газета.Ru

Две недели назад Ким Кардашьян сообщила, что вошла в состав актерской группы 12-го сезона сериала "Американская история ужасов". Она опубликовала тизер нового сезона, в котором она снялась вместе с Эммой Робертс.

Титры, запущенные под пугающую музыку, гласили: "Эмма Робертс и Ким Кардашьян хрупки. Этим летом".

Предыдущие актерские работы Кардашьян включают озвучку героини мультфильма "Щенячий патруль" и одной из серий сериала "Американский папаша". Кроме того, она появлялась в комедии "Восемь подруг Оушена", сериале "Две девчонки на мели", фильме "Семейный консультант" и сериале "До смерти красива".

Ранее фанаты "Американской истории ужасов" пригрозили бойкотировать новый сезон из-за участия Ким Кардашьян.

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