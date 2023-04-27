3 самых ожидаемых фильма мая

Находитесь в поисках новых фильмов, которые заслуживают вашего внимания? Для тех, кто устал пересматривать вечерами любимые, но уже несколько поднадоевшие картины, собрали новинки, премьера которых запланирована на май.
Какие фильмы вас могут приятно удивить, рассказываем в материале «Рамблера».
Стражи Галактики пытаются наладить жизнь на космической станции «Забвение». Но им приходится отправиться в очередное приключение: дело в том, что Ракету настигло его сложное прошлое. Стражам предстоит столкнуться с Великим Эволюционером — харизматичным злодеем, который мечтает «улучшить» всех живых существ. Именно он сделал Ракету разумным. К слову, это будет последняя работа Джеймса Ганна в Marvel: после выхода фильма режиссер сосредоточится на перезагрузке киновселенной DC.
Грандиозный финал главной автомобильной саги в мире разделили на две части, и этой весной зрители увидят первую из них (вторую придется ждать до февраля 2024 года). К классическому касту в лице Вина Дизеля, Мишель Родригес, Шарлиз Терон и других присоединились Джейсон Момоа и Бри Ларсон, а вот подробности сюжета юбилейного «Форсажа» пока держатся в секрете.
Нашумевшая еще до премьеры полнометражная версия одного из знаковых мультфильмов Disney. Юная русалка Ариэль, дочь подводного короля Тритона, спасает принца Эрика и влюбляется в него. Однако девушка не может быть с ним вместе из-за отсутствия человеческого облика. Тогда она идет на сделку с подводной ведьмой Урсулой — та дает ей ноги, но взамен отбирает голос. Ариэль дано три дня на то, чтобы найти и поцеловать Эрика, иначе девушка навсегда останется в услужении ведьмы.