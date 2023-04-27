3 самых ожидаемых фильма мая

Находитесь в поисках новых фильмов, которые заслуживают вашего внимания? Для тех, кто устал пересматривать вечерами любимые, но уже несколько поднадоевшие картины, собрали новинки, премьера которых запланирована на май.

Фото: Кадр из фильма "Русалочка" Кадр из фильма "Русалочка"

Какие фильмы вас могут приятно удивить, рассказываем в материале «Рамблера».

«Стражи Галактики. Часть 3» (3 мая)

Стражи Галактики пытаются наладить жизнь на космической станции «Забвение». Но им приходится отправиться в очередное приключение: дело в том, что Ракету настигло его сложное прошлое. Стражам предстоит столкнуться с Великим Эволюционером — харизматичным злодеем, который мечтает «улучшить» всех живых существ. Именно он сделал Ракету разумным. К слову, это будет последняя работа Джеймса Ганна в Marvel: после выхода фильма режиссер сосредоточится на перезагрузке киновселенной DC.

Кадр из фильма "Стражи Галактики. Часть 3"

«Форсаж 10» (17 мая)

Грандиозный финал главной автомобильной саги в мире разделили на две части, и этой весной зрители увидят первую из них (вторую придется ждать до февраля 2024 года). К классическому касту в лице Вина Дизеля, Мишель Родригес, Шарлиз Терон и других присоединились Джейсон Момоа и Бри Ларсон, а вот подробности сюжета юбилейного «Форсажа» пока держатся в секрете.

«Русалочка» (26 мая)