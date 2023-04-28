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В Вологде в июле пройдет фестиваль европейского кино

Фестиваль молодого европейского кино Voices состоится в Вологде в июле. Как уточняет со ссылкой на организаторов ТАСС, показы будут проходить на нескольких площадках с 6 по 9 июля.

В Вологде в июле пройдет фестиваль европейского кино
© Lenta.ru

В пресс-службе смотра уточнили, что в этом году фестиваль будет проходить уже в десятый раз. Организаторы подготовили для гостей программы полнометражных фильмов и короткого метра.

Помимо кинолент их ожидает фотовыставка и знакомство с творчеством дуэтного проекта «Декамерон. Продолжение», а также сольный концерт композитора-неоклассика Анатолия Дзюбы.

Рассказывая о предстоящем мероприятии директор фестиваля Максим Горбов указал, что цель фестиваля — донести посыл о том, что «кино есть и будет, несмотря ни на что». «Фестиваль всегда был и останется как мостиком культур, так и связующим звеном между молодыми талантами и мастерами», — заверил он.

Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края 30 апреля стартует Майский фестиваль правильного кино.

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