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1 час назад

Мексиканская кинолента «Черная луна» удостоилась приза зрительских симпатий ММКФ

Слово и Дело

Мексиканская картина «Черная луна» удостоилась приза зрительских симпатий 45-го Московского международного кинофестиваля. Режиссером ленты выступил Тонатью Гарсия.

«Черная луна» удостоилась приза зрительских симпатий ММКФ
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Гарсию также признали лучшим режиссером. Церемония вручения прошла в четверг в московском театре «Россия», передает РИА Новости.

Мексиканец заявил, что в начале прошлого века Сергей Эйзенштейн, который работал над фильмами «Иван Грозный» и «Александр Невский», посетил его родину. Сейчас эти добрые связь и традиция продолжаются. Режиссер также выразил благодарность своей команде и всем присутствующим.

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