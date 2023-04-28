«Черная луна» удостоилась приза зрительских симпатий ММКФ

Мексиканская картина «Черная луна» удостоилась приза зрительских симпатий 45-го Московского международного кинофестиваля. Режиссером ленты выступил Тонатью Гарсия.
Гарсию также признали лучшим режиссером. Церемония вручения прошла в четверг в московском театре «Россия», передает РИА Новости.
Мексиканец заявил, что в начале прошлого века Сергей Эйзенштейн, который работал над фильмами «Иван Грозный» и «Александр Невский», посетил его родину. Сейчас эти добрые связь и традиция продолжаются. Режиссер также выразил благодарность своей команде и всем присутствующим.