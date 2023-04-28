Сарик Андреасян спродюсирует фильм "Домовенок Кузя"

Как отметил Андреасян, съемки киноленты стартуют уже осенью, а премьера фильма запланирована на 2024 год.

В данный момент режиссер работает не только над "Домовенком Кузей", но также над "Денискиными рассказами", "Простоквашино" и "Манюней".