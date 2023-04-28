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Режиссер Сарик Андреасян спродюсирует фильм "Домовенок Кузя"

Кинематографист Сарик Андреасян вместе со своим братом спродюсирует полнометражный фильм "Домовенок Кузя". Режиссером картины станет Виктор Лакисов.

Сарик Андреасян спродюсирует фильм "Домовенок Кузя"
© РИА Новости

Как отметил Андреасян, съемки киноленты стартуют уже осенью, а премьера фильма запланирована на 2024 год.

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В данный момент режиссер работает не только над "Домовенком Кузей", но также над "Денискиными рассказами", "Простоквашино" и "Манюней".

Ранее "Рамблер" рассказывал о продолжении "Чебурашки".

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