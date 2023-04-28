Режиссер Сарик Андреасян спродюсирует фильм "Домовенок Кузя"
Кинематографист Сарик Андреасян вместе со своим братом спродюсирует полнометражный фильм "Домовенок Кузя". Режиссером картины станет Виктор Лакисов.
Как отметил Андреасян, съемки киноленты стартуют уже осенью, а премьера фильма запланирована на 2024 год.
В данный момент режиссер работает не только над "Домовенком Кузей", но также над "Денискиными рассказами", "Простоквашино" и "Манюней".
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