Ума Турман: 5 ярких ролей музы Тарантино

29 апреля 1970 в Бостоне в многодетной семье появилась на свет девочка, которую родители назвали необычным именем Ума (в честь индийской богини света и красоты).

© Кадр из фильма «Убить Билла»

Кстати, в детстве Ума очень стеснялась своего имени и очень хотела его поменять. Но когда девочка решила стать актрисой, поняла, что уникальное имя в этой профессии придется весьма кстати.

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В возрасте 15 лет Ума бросила школу, чтобы посвятить все свое время оттачиванию актерского мастерства. Чтобы заработать на жизнь, переезжая из города в город в поисках ролей. Будущая актриса бралась за любое дело: была официанткой, моделью, даже посудомойкой. Настойчивость и упорство девушки принесло свои плоды. В 1987 году она получила свою первую главную роль в триллере «Поцелуй папочку перед сном». В прокате картина с треском провалилась, зато Уму заметили: критики похвалили ее актерский талант. И не ошиблись: Ума Турман стала одной из самых известных актрис мира и музой Квентина Тарантино.

О самых ярких ролях актрисы читайте в материале «Рамблера».

«Опасные связи»

В 1988 году 18-лентяя Ума исполнила роль наивной Сесилии де Воланж в драме Стивена Фрирза «Опасные связи». Партнерами юной актрисы стали Джон Малкович, Гленн Клоуз, Мишель Пфайфер и Киану Ривз.

Действие фильма происходит в XVIII веке во Франции. Виконт Себастьян де Вальмон и маркиза Изабелла де Мертейль играют чужими чувствами и судьбами, заключив договор, согласно которому Вальмону предстоит соблазнить юную и наивную Сесиль и других невинных девушек. Но в итоге все поворачивается совсем не так, как планировала жестокая маркиза.

«Генри и Джун»

В 1990 году на экраны вышла драма Филипа Кауфмана о жизни американского писателя Генри Миллера. Ума Турман исполнила в фильме роль жены писателя Джун.

По сюжету Миллеры в Париже встречаются с писательницей Анаис Нин, которая замужем, но влюбляется в Генри. Свои желания относительно объекта своего обожания она описывает в дневнике. Через некоторое время Анаис вступает в интимную связь с Миллером, а затем и с его женой.

«Криминальное чтиво»

Знаменитый фильм Тарантино, после которого к Уме Турман пришла всемирная слава. Актриса исполнила в картине роль Мии Уоллес. Сюжет фильма пересказывать нет смысла: надо смотреть и восхищаться игрой талантливых актеров и фантазией режиссера. Стоит только отметить, что Турман не слишком хотела участвовать в фильме: ей не нравилась героиня. Но Тарантино никого больше не хотел видеть в роли Мии и буквально не давал Уме прохода. В итоге она согласилась. За эту роль Турман была номинирована на «Оскар».

«Убить Билла»

Сценарий этого боевика Квентин Тарантино писал уже специально под Уму Турман. Актриса исполнила весьма неоднозначную роль наемной убийцы по кличке «Невеста» и «Черная мамба». Проведя четыре года в коме, она, оправившись. Начинает мстить тем, кто хотел ее убить. Невероятно реалистичные сцены жестоких драк снимали почти год, а со съемок актриса уходила в синяках. Фильм получил невероятную популярность, а через год вышла и его вторая часть.

«Милый друг»

Кадр из фильма "Милый друг"