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Кадр дня: как унизили Шрайбера на съемках фильма «Люди Х. Начало. Росомаха»

28 апреля 2009 года в России состоялась премьера кинокомикса «Люди Х. Начало. Росомаха». В широкий прокат лента вышла на следующий день, 29 апреля.

Как унизили Шрайбера на съемках «Люди Х. Начало. Росомаха»
© Кадр из фильма «Люди Х. Начало. Росомаха»

Зрители фильм приняли довольно хорошо, а особенно отметили персонажа по имени Виктор, которого блистательно сыграл актер Лев Шрайбер.

Для того, чтобы исполнить эту роль, Шрайберу пришлось хорошо потрудиться. И дело не только в актерской игре. Лев в шутку говорил, что в определенный момент «почувствовал себя униженным», поэтому приложил все усилия, чтобы на экране его герой смотрелся не хуже героя Хью Джекмана, Росомахи.

Кадр из фильма «Люди Х. Начало. Росомаха»

«Униженным» Шрайбер почувствовал себя из-за специального, костюма, который ему предложили создатели фильма. На экране Виктор должен был выглядеть не хуже Росомахи, который отличался мускулистой фигурой, Лев Шрайбер же до нужных габаритов не дотягивал. Поэтому для актера создали «мускулистый» костюм.

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Шрайберу такой поворот событий не понравился, и он попросил дать ему возможность подтянуть собственное тело. Три месяца актер усиленно тренировался, изменил питание, включив в рацион большое количество белка, и в итоге набрал необходимую мышечную массу. «Мускулистый» костюм актеру не понадобился.

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