Там, где свистят призраки: вышли хорроры из Америки и Кореи

Затемненные кадры, виолончельные низы в саундтреке - все сигнализирует о том, что пора начинать бояться. Идет фильм "Одержимость. Проклятие Лиззи Борден", обозначенный в постерах как фильм ужасов.

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Но это не только ужастик. Режиссер Джеррен Лаудер предлагает сложную смесь кинопугалки с психологическим этюдом на темы подростковых беспокойств, комплексов и травм. А в основе сюжета - мистический хоррор о переселениях душ и криминальном генетическом наследстве. Общее ощущение от фильма: мы читаем клиническую историю ментальных аберраций с ярким иллюстративным материалом. Авторы словно собрали опыт таких фильмов, как "Сияние" и "Молчание ягнят", чтобы сделать триллер достаточно эффективным - хотя, конечно, результат на порядок менее сильный.

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Где-то в конце XIX века кроткая Лиззи Борден стала знаменита тем, что зарубила топором отца и мачеху. Спустя столетие ее светлый лик является в воспаленном воображении девушки Тары, ее очень дальней родственницы - беспокойной, полной комплексов, отягощенных половым созреванием и сексуальной неудовлетворенностью. К тому же ее чернокожий бойфренд собирается уехать учиться в Стэнфорд, оставив девушку в тоскливом одиночестве. Не заладилось и в школе: одноклассница и партнер по женской хоккейной команде все время ее подсекает, травмируя физически и уязвляя ее самолюбие. По ходу дела выяснится, что ее родная тетя в том же возрасте родила и убила младенца - теперь ее держат в психушке. Пошли ночные видения, в которых бедняга Тара сама становится убийцей не в меру орущего младенца - своего маленького братца. Она начинает всерьез подозревать, что в ней проснулись гены пра-пра-прабабки, ей слышатся потусторонние голоса, ее преследует призрак женщины в белом, и у нее один путь - в кабинет школьного психолога и в местную палату номер шесть.

Оператор Брайан Соуэлл методично погружает действие в сумрак сознания: изображение туманное, зыбкое, депрессивное. Композитор Станфорд Паркер упирает на тревожные виолончельные тремоло и нарастающий инструментальный гул - все атрибуты очень страшного фильма без тени юмора. Затем авторы картины добавят в свой жанровый коктейль новый компонент: чередой пойдут элементы детектива. Один за другим начинают погибать люди из окружения злосчастной Тары - и первой жертвой рока падет ее оскорбительница-одноклассница. Причем оркестрован сюжет так, что подозревать в нехорошем начинаешь каждого, кто попадет в кадр. Авторы откровенно наслаждаются, придумывая и воплощая на экране все новые кровавые подробности. Фильм до отказа набит образцами психологических аберраций от фетишизма до садомазохизма, и, конечно, такая коллекция - специалитет для любителей переперченного. Остальным можно расслабиться.

Есть в фильме и "урок жизни": героиня пытается сопротивляться обуревающим ее демонам, и выйдет ли она из схватки победителем - в том будет искомое моралите.

Я не принадлежу к преданным потребителям этого жанра: даже в лучших образцах он озадачивает откровенной, часто наивной манипуляцией зрительскими эмоциями, игрой на условных рефлексах без участия головного мозга. "Одержимость" - далеко не лучший образец. Но нельзя не оценить уверенное мастерство, даже изощренность этой манипуляции и работу актрисы Одессы Эзайон ("Восставший из ада") в роли главной страдательницы сюжета Тары.

Тревожным гулом в фонограмме отмечен и южнокорейский хоррор "Призрак у озера". У священника с женой беда: утонул их третий ребенок, и они решают усыновить отрока Исаака - так им повелел бог. Мальчик - инвалид, зрение почти на нуле, и с родными детьми супружеской пары уживется не сразу. Но все остальные чувства у слепца обострены, и он начинает чувствовать присутствие в доме кого-то еще. Этот кто-то - утонувший ребенок…

Режиссер Ким Джин Ён снял картину по собственному сценарию, снабдив его максимальным количеством сюрпризов и полных переворотов всех зрительских ожиданий - таких кульбитов в фильме, пожалуй, даже слишком много, чтобы что-то внятное осталось от его ведущей темы. Наиболее очевиден мотив бесогонства, практикуемого святыми отцами вопреки тому, что в цивилизованном мире он под запретом, в том числе и церковным. Бесогонство даже противопоставлено нормальной медицине, слепая фанатичная вера - научному знанию.