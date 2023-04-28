О сталкере солистки ABBA Фэльтског снимут фильм

О сталкере солистки ABBA Агнеты Фэльтског снимут фильм
Amazon Prime Video снимет документальный фильм о сталкере солистки шведской группы ABBA Агнеты Фэльтског, голландце Герте ван дер Граафе. Об этом сообщает издание Bild.
Известно, что Фэльтског пыталась помешать производству фильма, написала об этом открытое письмо. Несмотря на ее протесты, ван дер Грааф пытался привлечь певицу к съемкам. «Мы испробовали все методы и с большим уважением приглашали Агнету присоединиться», — говорит он.
Голландец Герт ван дер Грааф влюбился в певицу в 1974 году, когда ему было восемь лет. Позже он продал дом и переехал в Швецию, купив дом неподалеку от дома певицы. В 1997 году у них начался роман, через два года Фэльског бросила ван дер Граафа, и тогда он начал преследовать ее: изнурять письмами и звонками. Певица обратилась в полицию, и сталкера выслали из Швеции, запретив приближаться к звезде. Когда он вернулся в 2003 году и продолжил преследования, его арестовали.
Ранее сообщалось, что балерина Большого театра написала заявление на сталкера.