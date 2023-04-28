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О сталкере солистки ABBA Агнеты Фэльтског снимут фильм

Amazon Prime Video снимет документальный фильм о сталкере солистки шведской группы ABBA Агнеты Фэльтског, голландце Герте ван дер Граафе. Об этом сообщает издание Bild.

О сталкере солистки ABBA Фэльтског снимут фильм
© Газета.Ru

Известно, что Фэльтског пыталась помешать производству фильма, написала об этом открытое письмо. Несмотря на ее протесты, ван дер Грааф пытался привлечь певицу к съемкам. «Мы испробовали все методы и с большим уважением приглашали Агнету присоединиться», — говорит он.

Голландец Герт ван дер Грааф влюбился в певицу в 1974 году, когда ему было восемь лет. Позже он продал дом и переехал в Швецию, купив дом неподалеку от дома певицы. В 1997 году у них начался роман, через два года Фэльског бросила ван дер Граафа, и тогда он начал преследовать ее: изнурять письмами и звонками. Певица обратилась в полицию, и сталкера выслали из Швеции, запретив приближаться к звезде. Когда он вернулся в 2003 году и продолжил преследования, его арестовали.

Ранее сообщалось, что балерина Большого театра написала заявление на сталкера.

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