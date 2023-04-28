О сталкере солистки ABBA Фэльтског снимут фильм

Известно, что Фэльтског пыталась помешать производству фильма, написала об этом открытое письмо. Несмотря на ее протесты, ван дер Грааф пытался привлечь певицу к съемкам. «Мы испробовали все методы и с большим уважением приглашали Агнету присоединиться», — говорит он.

Голландец Герт ван дер Грааф влюбился в певицу в 1974 году, когда ему было восемь лет. Позже он продал дом и переехал в Швецию, купив дом неподалеку от дома певицы. В 1997 году у них начался роман, через два года Фэльског бросила ван дер Граафа, и тогда он начал преследовать ее: изнурять письмами и звонками. Певица обратилась в полицию, и сталкера выслали из Швеции, запретив приближаться к звезде. Когда он вернулся в 2003 году и продолжил преследования, его арестовали.