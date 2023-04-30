Главным человеком на съемочной площадке всегда является режиссер. Он следит за тем, чтобы в кадре было все, как задумывалось, и знает, как действие будет выглядеть на монтаже. Это — уникальная и ответственная профессия.

В Голливуде есть несколько именитых режиссеров и славятся они не только хорошими фильмами, но и отношением с актерами на съемочной площадке. Многие уверены, что хороший режиссер обязательно строгий, но это не так. Существуют проблемны режиссеры, с которыми любят работать не все.

Один из таких помог Леонардо Ди Каприо получить "Оскар", и хотя Лео не жаловался на него, другие актеры, с которыми он работал, рассказывали о тяжелых условиях работы на съемочной площадке.

О том, что режиссер заставлял делать Ди Каприо на съемках "Выжившего", в своем TikTok рассказала блогер @thriller.queen.