Опубликован тизер фильма «Повелитель ветра» с Федором Бондарчуком
Кинокомпания "Централ партнершип" представила первый тизер и постер к фильму "Повелитель ветра" от режиссера Игоря Волошина.
Фильм расскажет о всемирно известном российском путешественнике Федоре Конюхове. На этот раз он отправится в самое опасное свое приключение – ему предстоит облететь Землю на воздушном шаре в полном одиночестве. Во время своего путешествия Федор Конюхов попадает в экстренные ситуации, а за его полетом следит весь мир.
постер к фильму
Главную роль в фильме исполнил Федор Бондарчук, также в картине снялись: Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Андрей Бурковский и Даниил Воробьев.
Премьера фильма назначена на 5 октября.