Фильм расскажет о всемирно известном российском путешественнике Федоре Конюхове. На этот раз он отправится в самое опасное свое приключение – ему предстоит облететь Землю на воздушном шаре в полном одиночестве. Во время своего путешествия Федор Конюхов попадает в экстренные ситуации, а за его полетом следит весь мир.