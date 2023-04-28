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Опубликован тизер фильма «Повелитель ветра» с Федором Бондарчуком

Кинокомпания "Централ партнершип" представила первый тизер и постер к фильму "Повелитель ветра" от режиссера Игоря Волошина.

Фильм расскажет о всемирно известном российском путешественнике Федоре Конюхове. На этот раз он отправится в самое опасное свое приключение – ему предстоит облететь Землю на воздушном шаре в полном одиночестве. Во время своего путешествия Федор Конюхов попадает в экстренные ситуации, а за его полетом следит весь мир.

постер к фильму

Главную роль в фильме исполнил Федор Бондарчук, также в картине снялись: Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Андрей Бурковский и Даниил Воробьев.

Премьера фильма назначена на 5 октября.

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