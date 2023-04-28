Детективный триллер "Айта" выйдет онлайн
Детективный триллер «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева выйдет 4 мая в онлайн-кинотеатре Premier, сообщила пресс-служба стриминговой платформы.
Фильм о народном самосуде получил приз за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль на кинофестивале «Зимний».
«Это история о безграничной родительской любви и разрушительной силе толпы, когда необдуманные эмоциональные решения, берущие верх над разумом, и всепоглощающий гнев ломают и калечат судьбы людей», — рассказывают авторы картины.
По словам Бурнашева, одной из главных проблем современных людей является скорость суждений, основанных на домыслах и чужих доводах, что может приводить к трагедиям.
«С помощью фильма хотелось показать всю сложность и ответственность таких умозаключений. И что ложные доводы могут повлиять не только на чужие жизни, но и на свою собственную», — сказал он.
«Айта» — это 13-й фильм Степана Бурнашева и первый в жанре детектива. По сюжету якутского фильма, школьница Айта погибает, и в ее смерти винят полицейского. Следователь пытается разобраться в запутанной истории, пока односельчане погибшей готовят самосуд. «Айта» при бюджете в 4 млн руб. заработала уже почти 25 млн руб.