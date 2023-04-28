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31 минуту назад

Вышел трейлер фильма «Кентавр» с Юрой Борисовым в главной роли

Чемпионат.com

«Атмосфера кино» презентовала первый трейлер российского триллера «Кентавр». В ролике показали сюжетную завязку и массу бессвязных сюжетных отрывков. По словам авторов, это будет мрачный и очень тревожный фильм о таксисте, который подвозит загадочную девушку Лизу. По сюжету её преследуют двое мужчин, которые ищут серийного маньяка-убийцу.

В «Кентавре» главные роли исполнили Юра Борисов («Серебряные коньки») и Анастасия Талызина («Молчание»). А одним из продюсеров числится Илья Найшуллер — постановщик нашумевшего американского боевика «Никто» и не менее популярного экшена «Хардкор».

Премьера «Кентавра» состоится 13 июля.

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