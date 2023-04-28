«Атмосфера кино» презентовала первый трейлер российского триллера «Кентавр». В ролике показали сюжетную завязку и массу бессвязных сюжетных отрывков. По словам авторов, это будет мрачный и очень тревожный фильм о таксисте, который подвозит загадочную девушку Лизу. По сюжету её преследуют двое мужчин, которые ищут серийного маньяка-убийцу.