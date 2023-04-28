Криса Пратта до последнего не принимали в киновселенную Marvel

На шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» актёр Крис Пратт признался, что он в своё время отказался от прослушиваний в фильмы Marvel после того, как его не взяли в первого «Тора». При этом он пробовался в целый ряд самых разных супергеройских фильмов и блокбастеров.

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У меня были тяжёлые отношения с Marvel. Я пробовался в фильм «Тор», даже не для того, чтобы играть Тора, а для того, чтобы исполнить роль одного из его друзей, и мне даже не перезвонили.

Крис подчеркнул, что он прослушивался во все ленты от Marvel, но ему постоянно отказывали. После этого он настолько отчаялся, что решил больше не прослушиваться в супергеройское кино. По его словам, он пытался получить роль и в картинах по комиксам DC, и в «Аватаре», и даже в «Звёздном пути». Но продюсеры не видели в нём потенциала.

Видео доступно на YouTube-канале Jimmy Kimmel Live. Права на видео принадлежат Jimmy Kimmel Live.