5 лучших фильмов с Пенелопой Крус

Горячая испанка Пенелопа Крус отмечает день рождения — 28 апреля ей исполняется 49 лет. Актерскую карьеру она начала в 1991 году на телевидении, а ее кинодебют состоялся через год после выхода на большие экраны трагикомедии «Ветчина, ветчина», получившей одобрение критиков. С тех пор звезда снялась в более чем пятидесяти фильмах, стала лауреатом премии Оскар в категории «лучшая женская роль второго плана», а также обладательницей именной звезды на Аллее славы в Голливуде.

Фото: Кадр из фильма "Вики Кристина Барселона" Кадр из фильма "Вики Кристина Барселона"

Какие фильмы с участием Крус стоит посмотреть, чтобы познакомиться с ее творчеством и бесспорным талантом, читайте в материале «Рамблера».

Видео дня

«Кокаин» (2001)

Парень из пригорода по имени Джордж Джанг подсадил на кокаин самых знаменитых людей Америки. Ему удавалось обводить вокруг пальца не только ФБР, но и колумбийских мафиози. Однако настоящий кайф он получал от опасности и риска, нуждаясь в адреналине больше чем в запрещенных препаратах. В главных ролях: Джонни Депп и Пенелопа Крус.

«Не уходи» (2004)

Преуспевающий врач и семьянин Тимотео однажды влюбляется в нищую эмигрантку по имени Италия. Она помогает ему в сложной ситуации, однако вместо благодарностей подвыпивший мужчина насилует ее и в спешке покидает дом. Через время он возвращается, чтобы попросить прощения за свое поведение и между молодыми людьми вспыхивает страсть, ставшая началом запретной, роковой любви…

Кадр из фильма "Не уходи"

«Вики Кристина Барселона» (2008)

Во время летних каникул две американки Вики и Кристина влюбляются в одного художника по имени Антонио. Мужчина не может определиться, какая из подруг его привлекает больше, однако отношения в этом любовном треугольнике становятся еще более запутанными, когда в игру вступает бывшая жена художника. Оказывается, она не до конца отказалась от своих прав на экс-супруга… В главных ролях: Ребекка Холл, Скарлетт Йоханссон, Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.

«Рожденный дважды» (2012)

Итальянка Джемма, отправляется вместе со своим 16-летним сыном Пьетро в Сараево. Она хочет показать Пьетро его родной город и рассказать о его отце Диего, которого он никогда не знал. В аэропорту Джемму встречает ее давний друг Гойко, который в 1984 году во время зимней Олимпиады познакомил ее с фотографом из Генуи Диего — любовью всей ее жизни.

Кадр из фильма "Рожденный дважды"

«Параллельные матери» (2021)

В одной родильной палате оказываются две будущие матери-одиночки: 40-летняя фотограф Дженис и несовершеннолетняя Ана. У обеих рождаются девочки, но после больницы пути женщин расходятся. Дженис разрывается между работой и уходом за ребенком, Ана же полностью погружается в заботу о дочке, и, хотя обе об этом даже не догадываются, их судьбы уже переплелись самым невероятным образом.