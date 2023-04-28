Звезда «Очень странных дел» может сыграть в «Гладиаторе 2»

Как сообщает издание Deadline, актёр Джозеф Куинн ведёт переговоры о роли в «Гладиаторе 2». Если стороны договорятся, то звезда четвёртого сезона «Очень странных дел» сыграет императора Каракаллу.

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Главную роль в будущей картине исполнит Пол Мескаль, известный по драме «Солнце моё». Он сыграет взрослого Луция, племянника императора Коммода, которого спас Максимус в оригинальной картине. Вместе с ним к актёрскому составу уже присоединились Барри Кеоган и Дензел Вашингтон. Поставит будущую картину режиссёр оригинала Ридли Скотт.

События «Гладиатора 2» развернутся через 25 лет после финала первой части. Премьера ленты состоится 22 ноября 2024 года.